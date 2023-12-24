الجيش الأردني يُنزل مساعدات جوية لمحاصرين في كنيسة بغزة 

عمان: نفذ الجيش الأردني، الأحد، إنزالا جويا إغاثيا لمحاصرين داخل كنيسة في غزة، وذلك عشية عيد الميلاد.

جاء ذلك وفق بيان على موقعه الرسمي، ذكر فيه، أنه “بتوجيهات ملكية سامية، نفّذت القوات المسلحة الأردنية، مساء الأحد، إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد”.

وأشار البيان، إلى أن “طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة، التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم”.

ولفت إلى أن “عدد المحاصرين بالكنيسة يقدر بنحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام، ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، وسط أوضاع إنسانية صعبة”.

وأضاف “تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذا آمنا للمسيحيين ولأطفالهم، مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وبحسب البيان، فإن الإنزال، الذي يعد السابع للجيش الأردني منذ بدء الأحداث في غزة، يأتي “كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد”.

وسبق أن نفذ الجيش الأردني ست إنزالات لمستشفياته الميدانية داخل القطاع، وهذه المرة الأولى التي لا تكون لها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)





