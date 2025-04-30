الجيش الألماني ينقل طائرات مقاتلة إلى أبو ظبي

الظفرة: تستغل القوات الجوية الألمانية مشاركتها في مناورات “علم الصحراء” للتدرب على نقل مقاتلات على مسافات أطول.

وبعد أسبوعين من نقل ثماني مقاتلات من طراز “تورنادو”، نقلت القوات الجوية الألمانية -بحسب بياناتها- أيضا ثلاث مقاتلات من طراز “يوروفايتر” وطائرات نقل من طراز “إيه 400 إم” إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وقالت القوات الجوية الألمانية في بيان: “كما عملت طائرة إيه 400 إم كطائرة تزود بالوقود للطائرات المقاتلة. هذه القدرة تسمح لنا بالاكتفاء الذاتي والجاهزية على نحو سريع حتى في المسافات الطويلة، وذلك من أجل العمل مع شركائنا في سياق الدفاع الوطني والتحالفي”.

واستغرق نقل مقاتلات “يوروفايتر” من الجناح التكتيكي للقوات الجوية الألمانية 73 “شتاينهوف” من قاعدة روستوك-لاجه شمالي ألمانيا إلى أكثر من ثماني ساعات لقطع الطريق الذي يبلغ طوله نحو 5 آلاف كيلومتر. وبحسب البيان، فإن هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها سلاح الجو الألماني وحدة كاملة من الأفراد والمعدات لتشغيل الطائرات في وجهتها على متن طائرة “إيه 400 إم” فقط. وكان المفتش العام للقوات الجوية، الجنرال ليفتنانت إنجو جيرهارتس، قد طار بنفسه بإحدى طائرات اليوروفايتر إلى الإمارات.

ويمثل الدعم من قبل دول الشرق الأوسط أهمية بالنسبة لعمليات النقل والتوقف المخطط لها أن تكون دورية للطائرات العسكرية الألمانية إلى منطقة المحيط الهادئ. وخلال التدريبات نفسها، تتدرب عدة دول على سيناريوهات حرب جوية معقدة، والتحليق على مستويات منخفضة، والتعاون مع ما يسمى بمراقبي مسارات الهجوم المشتركة (JTACs)، الذين يوجهون أرضا الطائرات المقاتلة إلى أهدافها.

(د ب أ)