سياسة | دولي

الجيش الأمريكي: إنقاذ اثنين من البحارة الإيرانيين المدنيين الأسبوع الماضي

منذ 10 دقائق

حاملة الطائرات ثيودور روزفلت

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس إن بحارة على متن حاملة طائرات أمريكية أنقذوا اثنين من البحارة الإيرانيين المدنيين في المياه الدولية في 23 أغسطس/ آب.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن “سفينة تابعة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت أنقذت اثنين من البحارة في حالة إنهاك في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية”.

كانت مجموعتان من السفن تابعتان لحاملتي الطائرات ثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن منتشرتين في الشرق الأوسط في ذلك الوقت.

وكانت مجموعة السفن المرافقة لثيودور روزفلت تنفذ عمليات دورية في منطقة عمليات القيادة المركزية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتنشر الولايات المتحدة سفنا في الشرق الأوسط بالإضافة إلى سرب إضافي من طائرات إف-22 المقاتلة للمساعدة في حماية إسرائيل.

(رويترز)

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