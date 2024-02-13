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الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينة تجارية في البحر الأحمر

13 - فبراير - 2024

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القاهرة: هاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران سفينة تجارية متجهة إلى إيران في البحر الأحمر، حسبما قال الجيش الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخين باتجاه السفينة “إم في ستار أيريس” المملوكة لليونان في حوالي الساعة 0330 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت غرينيتش) يوم الاثنين ، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية على إكس، تويتر سابقا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينة الشحن التي ترفع علم جزر مارشال والتي كانت تعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل تعرضت لأضرار طفيفة لكنها لم تبلغ عن وقوع إصابات وظلت صالحة للإبحار.

(د ب أ)

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