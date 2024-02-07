الحوثيون يشنون هجمات متعددة بصواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن

صنعاء: قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إنها أطلقت صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر مما ألحق أضرارا بهما.

وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، في تحركات تصفها بأنها ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن الجماعة أطلقت صواريخ بحرية على السفينتين (ستار ناسيا) و(مورنينج تايد) وأشار إلى أن السفينتين، اللتين ترفعان علمي جزر مارشال وبربادوس على الترتيب، أمريكية وبريطانية.

وقال عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، اليوم الثلاثاء إن الحوثيين سيواصلون “التصعيد أكثر فأكثر” إن لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأكد مسؤول بوزارة الشحن البحري في اليونان أن السفينة (ستار ناسيا) المملوكة ليونانيين وتديرها شركة ستار بالك كاريار أصيبت بأضرار جراء انفجار وقع الساعة 1115 بتوقيت جرينتش مضيفا أن طاقمها بخير.

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار ناجما عن لغم بحري أو صاروخ.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على السفينة ستار ناسيا، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة دون وقوع إصابات. وأضافت على منصة إكس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تعمل بالقرب من ستار ناسيا أسقطت أحد الصواريخ. وتابعت أن ستار ناسيا ظلت صالحة للإبحار واستمرت نحو وجهتها.

Iranian-Backed Houthi Terrorists conduct Multiple Anti-Ship Ballistic Missile Attacks in the Southern Red Sea and Gulf of Aden: On Feb. 6, from approximately 1:45 a.m. to 4:30 p.m. (Arabian Standard Time) Iranian-backed Houthi militants fired six anti-ship ballistic missiles… pic.twitter.com/lrffP3vZb8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنهما تلقتا تقارير عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية قبالة ميناء عدن اليمني اليوم الثلاثاء.

وذكرت أمبري أن ناقلة البضائع السائبة المملوكة ليونانيين استُهدفت في أثناء توجهها جنوبا عبر ممر العبور الأمني ??البحري على بعد نحو 53 ميلا بحريا جنوب غربي عدن. وكانت السفينة في طريقها إلى الهند قادمة من الولايات المتحدة.

وقالت خدمة تتبع الناقلات (تانكر تراكرز دوت كوم) إن السفينة كانت تحمل فحما أمريكيا إلى الهند.

مورنينغ تايد

ذكرت شركة أمبري أن سفينة البضائع العامة الثانية التي ترفع علم بربادوس ومملوكة لشركة بريطانية تعرضت لأضرار بسبب طائرة مسيرة في أثناء إبحارها باتجاه الجنوب عبر البحر الأحمر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت أمبري إن السفينة أجرت مناورات للمراوغة وواصلت رحلتها.

وأبلغت شركة الشحن البريطانية (فورادينو) المالكة للسفينة (مورنينج تايد) رويترز بأن الناقلة تبحر حاليا من دون مشكلات لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ثلاثة صواريخ أطلقها الحوثيون سقطت في المياه بالقرب من السفينة مورنينج تايد ولم تتسبب في أضرار أو إصابات.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن أن (مورنينغ تايد) كانت تتجه جنوبا عبر البحر الأحمر بعدما عبرت قناة السويس يوم الجمعة. وتظهر أحدث إشارة لها أنها تبحر خارج البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش مباشرة اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقريرا عن إطلاق مقذوف على الجانب الأيسر لسفينة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة وأشارت إلى رصد زورق صغير بالقرب من الموقع.

وأضافت الهيئة أن المقذوف مر فوق سطح السفينة وتسبب في أضرار طفيفة لنوافذ قمرة القيادة، لكن السفينة وطاقمها سالمون وواصلوا مسار الرحلة المخطط له.

وتعطل الهجمات في البحر الأحمر حركة الشحن العالمية وأجبرت شركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة أفريقيا، كما أثارت مخاوف من أن نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يتسع ليزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا الشهر الماضي قصف أهداف للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات على عمليات الشحن في البحر الأحمر.

(رويترز)