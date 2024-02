الحوثيون يشنون هجمات متعددة بصواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن

صنعاء: قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إنها أطلقت صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر مما ألحق أضرارا بهما.

وتستهدف الجماعة المتحالفة مع إيران سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، في تحركات تصفها بأنها ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن الجماعة أطلقت صواريخ بحرية على السفينتين (ستار ناسيا) و(مورنينج تايد) وأشار إلى أن السفينتين، اللتين ترفعان علمي جزر مارشال وبربادوس على الترتيب، أمريكية وبريطانية.

وقال عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، اليوم الثلاثاء إن الحوثيين سيواصلون “التصعيد أكثر فأكثر” إن لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأكد مسؤول بوزارة الشحن البحري في اليونان أن السفينة (ستار ناسيا) المملوكة ليونانيين وتديرها شركة ستار بالك كاريار أصيبت بأضرار جراء انفجار وقع الساعة 1115 بتوقيت جرينتش مضيفا أن طاقمها بخير.

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار ناجما عن لغم بحري أو صاروخ.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على السفينة ستار ناسيا، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة دون وقوع إصابات. وأضافت على منصة إكس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تعمل بالقرب من ستار ناسيا أسقطت أحد الصواريخ. وتابعت أن ستار ناسيا ظلت صالحة للإبحار واستمرت نحو وجهتها.

Iranian-Backed Houthi Terrorists conduct Multiple Anti-Ship Ballistic Missile Attacks in the Southern Red Sea and Gulf of Aden:

On Feb. 6, from approximately 1:45 a.m. to 4:30 p.m. (Arabian Standard Time) Iranian-backed Houthi militants fired six anti-ship ballistic missiles… pic.twitter.com/lrffP3vZb8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024