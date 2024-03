الجيش الأمريكي: تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إنه دمر صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورقا مسيرا أطلقها الحوثيون من اليمن.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تأكَد أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

March 21 Daily Red Sea Update

On March 21, between 8:50 a.m. and 11:40 a.m. (Sanaa time), a coalition aircraft successfully engaged and destroyed one unmanned surface vessel (USV) launched by Iranian backed Houthi terrorists from a Houthi controlled area of Yemen.

Additionally,… pic.twitter.com/8FjDkn9emX

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2024