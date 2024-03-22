سياسة | دولي

الجيش الأمريكي: تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

22 - مارس - 2024

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إنه دمر صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزورقا مسيرا أطلقها الحوثيون من اليمن.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تأكَد أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

(رويترز)

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