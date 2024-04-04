سياسة | دولي

الجيش الأمريكي: تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون

4 - أبريل - 2024

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت في منشور على منصة إكس “بالإضافة إلى ذلك… دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين”.

(رويترز)

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