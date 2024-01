الجيش الأمريكي: مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة- (تغريدة)

واشنطن: قال الجيش الأمريكي في بيان إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن اليوم الأربعاء.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أنه لم تقع إصابات لكن تم الإبلاغ عن بعض الأضرار.

وأضافت القيادة المركزية أن السفينة ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة.

At approximately 8:30 pm (Sanaa time) Jan. 17, an assessed one-way attack UAS was launched from Houthi controlled areas in Yemen and struck M/V Genco Picardy in the Gulf of Aden. M/V Genco Picardy is a Marshall Islands flagged, U.S. owned and operated bulk carrier ship.

