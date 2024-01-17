سياسة | دولي

الجيش الأمريكي: مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة- (تغريدة)

منذ ساعتين

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي في بيان إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن اليوم الأربعاء.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أنه لم تقع إصابات لكن تم الإبلاغ عن بعض الأضرار.

وأضافت القيادة المركزية أن السفينة ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة.

(رويترز)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    يناير 17, 2024 الساعة 11:16 م

    لكل فعل , ردة فعل !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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