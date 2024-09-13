سياسة | عربي | العراق

الجيش الأمريكي: مقتل 4 من قادة تنظيم “الدولة الإسلامية” في غارة بالعراق

14 - سبتمبر - 2024

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إن أربعة من قادة تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في غارة في غرب العراق يوم 29 أغسطس/ آب.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إنها تستطيع الآن تأكيد مقتل عدد من قادة الدولة الإسلامية منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق.

(رويترز)

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  1. يقول عامر شافي سليم عدنان:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 1:31 ص

    هههه اغبياء هولاء الأمريكان … يريدون اقناعنا ان هناك تنظيم دولة لتبرير وجودهم …مع ان وزيرة خارجيتهم كلينتون اعترفت انهم همًمن انشاؤها هذه التنظيمات الوهمية

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