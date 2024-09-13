الجيش الأمريكي: مقتل 4 من قادة تنظيم “الدولة الإسلامية” في غارة بالعراق

واشنطن: قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إن أربعة من قادة تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في غارة في غرب العراق يوم 29 أغسطس/ آب.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إنها تستطيع الآن تأكيد مقتل عدد من قادة الدولة الإسلامية منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق.

𝗖𝗘𝗡𝗧𝗖𝗢𝗠 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝘀 𝗜𝗦𝗜𝗦 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗿𝗮𝗶𝗱 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗜𝗿𝗮𝗾𝗶 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗪𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗜𝗿𝗮𝗾 U.S. Central Command (CENTCOM) forces and Iraqi Security Forces conducted a partnered raid in… pic.twitter.com/0XMXjKODne — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 13, 2024

(رويترز)