الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات إلى قواعده بسوريا

تل أبيض: أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات إلى قواعده الواقعة في مناطق تحت سيطرة تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، الأحد، أن تعزيزات دخلت من العراق، خلال اليومين الأخيرين، باتجاه القواعد الأمريكية في الحسكة ودير الزور.

وأوضحت أن قافلة تعزيزات تضم نحو 15 عربة وتحمل معدات ومستلزمات طبية دخلت من معبر الوليد الحدودي إلى الحسكة.

وأشارت إلى أن التعزيزات وصلت إلى قواعد أمريكية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في ريف دير الزور. كما حطت طائرتي شحن أمريكيتين في قاعدة خراب الجير في الحسكة الليلة الماضية.

وبذلك يكون الجيش الأمريكي أرسل أولى التعزيزات لقواته في دير الزور والحسكة في عام 2024.

وتنتشر القوات الأمريكية، التي تواصل دعمها لتنظيم “بي كي كي /واي بي جي” في العديد من القواعد والنقاط العسكرية في المناطق التي يحتلها التنظيم في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور في سوريا.

وترسل واشنطن باستمرار تعزيزات إلى القواعد والنقاط العسكرية الواقعة في حقول النفط التي يحتلها مسلحو “بي كي كي/واي بي جي”.

(الأناضول)