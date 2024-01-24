الجيش الأمريكي يستهدف صاروخين حوثيين مضادين للسفن في اليمن

واشنطن: قال الجيش الأمريكي في بيان إنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا موجهان نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.

الضربتان الأمريكيتان اللتان وقعتا في حوالي الساعة 2330 بتوقيت غرينتش، هي الأحدث ضد الجماعة المتحالفة مع إيران بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءت في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة. وعطلت الهجمات حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

(رويترز)