الجيش الأمريكي يسقط صاروخا و3 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن- (تغريدة)

واشنطن: قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أسقطت اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاث طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه السفينة الأمريكية (كارني) في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن القوات الأمريكية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث زوارق مسيرة في إطار الدفاع عن النفس.

Red Sea Update

On March 5, between the hours of 3 p.m. and 5 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces shot down one anti-ship ballistic missile and three one-way attack unmanned aerial systems launched from Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen toward… pic.twitter.com/MtzCKu9YlA

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2024