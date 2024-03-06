سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يسقط صاروخا و3 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن- (تغريدة)

6 - مارس - 2024

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واشنطن:  قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أسقطت اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاث طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه السفينة الأمريكية (كارني) في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن القوات الأمريكية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث زوارق مسيرة في إطار الدفاع عن النفس.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 6, 2024 الساعة 4:38 ص

    هه جيش البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور لا يستطيع مقاومة أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀👹🚀👹🚀🚀🚀🚀

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