سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على اليمن

منذ 7 دقائق

الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية أمريكية في صنعاء، اليمن 7 أبريل/نيسان. رويترز

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صنعاء: شن الجيش الأمريكي 10 غارات جوية على شمال اليمن في وقت متأخر من مساء السبت، مستهدفاً مواقع متعددة، حسبما أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

وأفادت القناة بأن “العدوان الأمريكي شن 5 غارات استهدف فيها  المعهد المهني بمديرية الصومعة بمحافظ البيضاء، أما في صعدة فشنّ العدو الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم، كما شن عدواناً على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة”.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي يوم الجمعة، قالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس إن عملياتها ضد الحوثيين مستمرة.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حملتها الجوية ضد الحوثيين في 15 مارس/آذار، مشيرة إلى أن الضربات تهدف إلى ردع الجماعة عن شن هجمات ضد الأصول البحرية الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن، إنهم سيوقفون عملياتهم إذا أوقفت إسرائيل هجومها على غزة وسمحت بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.

(د ب أ)

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