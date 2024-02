الجيش الأمريكي يشن غارة على طائرتين مسيرتين للحوثيين.. وهيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث غربي الحديدة

واشنطن: قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن قواته نفذت غارة “دفاعا عن النفس” على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس “تعرفت القوات الأمريكية على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة”.

CENTCOM Self-Defense Strikes

On Feb. 5, at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against two Houthi explosive uncrewed surface vehicles (USV).

U.S. forces identified the explosive USVs in Houthi-controlled areas of… pic.twitter.com/WMntzJOnw6

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2024