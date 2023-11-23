سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يعترض مسيّرات مفخّخة أطلقت من اليمن

23 - نوفمبر - 2023

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بغداد:  أعلن البنتاغون أنّ مدمّرة أمريكية اعترضت صباح الخميس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون الموالون لإيران.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى “سنتكوم” في منشور على منصة إكس إنّ “الطائرات المسيّرة تمّ إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 23, 2023 الساعة 6:24 ص

    حيا الله أحرار اليمن الشرفاء الشجعان و أنصار الله والحوثيين هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا مسلمين وتعسا لعرب التطبيع سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

    رد

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