الجيش الأمريكي يعترض مسيّرات مفخّخة أطلقت من اليمن

بغداد: أعلن البنتاغون أنّ مدمّرة أمريكية اعترضت صباح الخميس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون الموالون لإيران.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى “سنتكوم” في منشور على منصة إكس إنّ “الطائرات المسيّرة تمّ إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة”.

(أ ف ب)