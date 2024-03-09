القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

اليمن: أسقطت قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية عشرات الطائرات المسيرة في منطقة البحر الأحمر، أمس الجمعة واليوم السبت، بعدما استهدفت جماعة الحوثي اليمنية ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن ومدمرات أمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف أسقط 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر اليوم السبت.

وأضافت في بيان “لم تلحق أضرار بأي سفن تابعة للولايات المتحدة أو لسلاح البحرية في التحالف خلال الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أضرار بها”.

وكانت القيادة المركزية قد قالت في وقت سابق اليوم إن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه الحوثيون على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (01:00-03:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت في منشور على إكس أن الطائرات المسيرة كان الغرض منها تشكيل “تهديد وشيك للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

كما قال الجيش الفرنسي في بيان إن سفينة حربية وطائرات مقاتلة فرنسية أسقطت أيضا أربع طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو سفن تابعة لمهمة أسبيديس الأوروبية في المنطقة.

وأضاف الجيش “هذا العمل الدفاعي أسهم على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفيدنس التي ترفع علم باربادوس والتي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجري قطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية التي تمر في المنطقة”.

ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة، فضلا عن طائرات حربية في قواعدها في جيبوتي وفي الإمارات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينتها الحربية (ريتشموند) انضمت إلى حلفاء دوليين في صد هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون خلال الليل، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في منشور على إكس “الليلة الماضية، استخدمت (الفرقاطة) ريتشموند صواريخها من طراز (سي سيبتور) لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع شنه الحوثيون المدعومون من إيران”.

وأضاف “ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة”.

(رويترز)