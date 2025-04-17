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الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى اليمني

منذ 28 دقيقة

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واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمّرت الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية على منصة إكس أن “قوات أمريكية تحرّكت للقضاء على هذا (المرفق الذي يشكل) مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من عشر سنوات”.

(وكالات)

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