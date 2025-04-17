الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى اليمني

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمّرت الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية على منصة إكس أن “قوات أمريكية تحرّكت للقضاء على هذا (المرفق الذي يشكل) مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من عشر سنوات”.

تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون استمر الحوثيون في الاستفادة اقتصادياً وعسكرياً من الدول والشركات التي تُقدم دعماً مادياً لمنظمة اجنبية مُصنفة إرهابياً. يستخدم الحوثيون المدعومون من إيران الوقود لدعم عملياتهم العسكرية كسلاح للسيطرة، وللاستفادة… pic.twitter.com/FsP6ShSyZC — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 17, 2025

(وكالات)