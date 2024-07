الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

واشنطن: قال الجيش الأمريكي اليوم الأحد إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار “اشتباك للدفاع عن النفس”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس “”تقرر أن الزوارق (المسيرة) تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

June 30 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted a self-defense engagement, destroying three Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USVs) in the Red Sea.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 30, 2024