سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

منذ 3 ساعات

حجم الخط
0

واشنطن:  قال الجيش الأمريكي اليوم الأحد إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار “اشتباك للدفاع عن النفس”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس “”تقرر أن الزوارق (المسيرة) تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 7 طائرات مسيرة للحوثيين .. والجماعة تعلن استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط- (فيديو)
29 - يونيو - 2024
الولايات المتحدة تعلن تدمير زوارق ومسيرتين للحوثيين وتدعو لإطلاق سراح عمال إغاثة باليمن
21 - يونيو - 2024
الجيش الأمريكي يعلن ضرب أهداف في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن
20 - يونيو - 2024
الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 9 طائرات مسيرة للحوثيين في آخر 24 ساعة
18 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية