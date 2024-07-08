الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين في 24 ساعة

واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس الأحد إنه على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية دمرت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في حين دمرت قوات شريكة مسيرتين حوثيتين فوق خليج عدن.

وورد في البيان “تبين أن تلك الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. قمنا بهذه الأفعال لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 7 يوليو/تموز خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من ايران في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الشريكة من تدمير طائرتين بدون طيار… pic.twitter.com/6yHj10Mc4R — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 8, 2024

(رويترز)