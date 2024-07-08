سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين في 24 ساعة

8 - يوليو - 2024

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واشنطن:  قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس الأحد إنه على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية دمرت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في حين دمرت قوات شريكة مسيرتين حوثيتين فوق خليج عدن.

وورد في البيان “تبين أن تلك الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. قمنا بهذه الأفعال لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

(رويترز)

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