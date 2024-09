الجيش الأمريكي يعلن ضرب أهداف في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه دمر محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قواتها دمرت أيضا وحدتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر.

