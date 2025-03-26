الجيش الأمريكي يعلن فقدان 4 جنود في منطقة تدريب بالقرب من عاصمة ليتوانيا

فيلنيوس(ليتوانيا): أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، فقدان أربعة جنود أمريكيين في منطقة تدريب خارج العاصمة الليتوانية، مشيرا إلى أن عمليات بحث عنهم جارية .

وذكر بيان صادر عن مكتب الشؤون العامة لقيادة عمليات الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا في فيسبادن بألمانيا، أن الجنود كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا في ذلك الوقت.

وأفاد البيان أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفر مستجدات جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية العامة “إل أر تي” أن أربعة جنود أمريكيين ومركبة أمريكية فقدوا بعد ظهر أمس الثلاثاء أثناء تدريب في ساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي، وهي بلدة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود مع بيلاروس.

(أ ب)