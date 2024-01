الجيش الأمريكي يعلن مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع موجهة إلى الحوثيين في اليمن- (صور)

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن سفينة في بحر العرب كانت موجهة إلى الحوثيين في اليمن، في أول عملية من نوعها منذ أن بدأ الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر أواخر العام الماضي دعما لقطاع غزة في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان “إنها أول عملية مصادرة لأسلحة تقليدية متطورة من مصادر إيرانية للحوثيين منذ بدء الهجمات الحوثية على سفن تجارية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023″، مشيرة إلى أن العملية التي نفذتها قوات النخبة في البحرية الأمريكية في 11 كانون الثاني/ يناير أدت إلى ضبط أسلحة تتضمن “مكونات صواريخ بالستية وصواريخ كروز”.

وأضافت أن “العناصر المضبوطة تشمل أجهزة الدفع والتوجيه والرؤوس الحربية للصواريخ الحوثية الباليستية متوسطة المدى (MRBMs) وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCMs)، بالإضافة إلى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي”.

وتابعت أن “التحليل الأولي يشير إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر”.

