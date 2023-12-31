الجيش الأمريكي يقول إنه أسقط صاروخين للحوثيين فوق البحر الأحمر

واشنطن: قال الجيش الأمريكي إنه أسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون في اليمن جنوب البحر الأحمر يوم السبت.

واستجابت البحرية الأمريكية لنداء استغاثة في حوالي الساعة 1700 بتوقيت غرينتش من السفينة ميرسك هانجتشو – وهي سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتديرها وتملكها الدنمارك- وأفادت بأنها تعرضت لإطلاق صاروخ أثناء مروروها بجنوب البحر الأحمر، حسبما ذكرت القيادة الإقليمية الأمريكية للشرق الأوسط (القيادة المركزية الأمريكي)عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”،تويتر سابقا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية:”إنه اثناء الاستجابة، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس جريفيلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن تم إطلاقهما من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفن”، مضيفة أنه ورد أن سفينة الحاويات “صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات”.

وتابعت القيادة أن هذا هو الهجوم غير القانوني الـ23 الذي يشنه المتمردون الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يشار إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، والذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، إسرائيل بشكل متكرر باستخدام المسيرات والصواريخ، من بين أشياء أخرى.

كما قاموا مؤخرا بمهاجمة السفن بشكل متكرر في البحر الأحمر- أحد أهم طرق الشحن للتجارة العالمية – والذي يؤدي إلى قناة السويس.

وبسبب الخوف من التعطيل، قررت العديد من شركات الشحن، بما في ذلك شركة ميرسك الدنماركية، أن تبحر عبر طريق بديل حول رأس الرجاء الصالح، والذي يضيف حوالي 3500 ميل بحري إلى رحلة العبور، مما يجعله أكثر تكلفة.

وكانت الشركة الدنماركية قد أعلنت قبل أيام أنها ستستأنف حركة السفن عبر البحر الأحمر.

(د ب أ)