سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن:  قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في المحاولة الثانية والعشرين من جانبهم للهجوم على الملاحة الدولية منذ 19 أكتوبر تشرين الأول.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس بعدم ورود تقارير عن أضرار أو إصابات.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ماذا يعني إعلان اليمن نقل آلية تفتيش السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن؟
منذ 4 ساعات
هل ستتأثر عملية السلام في اليمن بالتصعيد ومَن المستفيد من عسكرة البحر الأحمر؟
منذ 4 ساعات
انضمام شركة مصرية لجسر النقل البري بين الإمارات وإسرائيل يثير غضب المصريين- (تدوينة)
منذ 9 ساعات
سماع دوي انفجارات في سماء دهب المصرية على البحر الأحمر
26 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية