الجيش الأمريكي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون

واشنطن: قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في المحاولة الثانية والعشرين من جانبهم للهجوم على الملاحة الدولية منذ 19 أكتوبر تشرين الأول.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس بعدم ورود تقارير عن أضرار أو إصابات.

The USS MASON (DDG 87) shot down one drone and one anti-ship ballistic missile in the Southern Red Sea that were fired by the Houthis between 5:45 – 6: 10 p.m. (Sanaa time) on Dec. 28. There was no damage to any of the 18 ships in the area or reported injuries. This is the 22nd… pic.twitter.com/Y4JRS22850

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 29, 2023