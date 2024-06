واشنطن تعلن تدمير مسيّرات جوية وبحرية وصواريخ تابعة للحوثيين- (تدوينة)

باريس: أعلنت الولايات المتّحدة أنّ قواتها دمّرت الإثنين في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن ثلاثة زوارق مسيّرة مفخّخة وصاروخي كروز بحريّين وطائرة مسيّرة مفخّخة لتشكيلها “تهديداً وشيكاً” على الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة “إكس” إنّ قوّاتها “دمّرت في إطار إجراءات الدفاع عن النفس ثلاثة زوارق مسيّرة غير مأهولة وصاروخي كرور متنقّلين مضادّين للسفن وطائرة مسيّرة هجومية مفخّخة”.

وأضاف البيان أنّ “الزوارق والصاروخين كانت جاهزة لإطلاقها نحو البحر الأحمر بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلّق فوق البحر الأحمر”.

وبحسب البيان فإنّ “قوات سنتكوم رصدت الزوارق والصاروخين والمسيّرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقرّرت أنّها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

Feb. 26 Red Sea Update

On Feb. 26, between the hours of 4:45 p.m. and 11:45a p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces destroyed three unmanned surface vessels (USV), two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM), and a one-way attack unmanned aerial vehicle (UAV)… pic.twitter.com/UtH2eJuMke

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 27, 2024