الجيش الأمريكي يقول إنه دمر صواريخ وطائرات مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية- (تغريدة)

واشنطن: قال الجيش الأمريكي أمس الاثنين إنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس أنها خلصت إلى أن الأسلحة “تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

March 18 Red Sea Update

On March 18, between 1:00 p.m. and 7:40 p.m. (Sanaa time) United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed seven anti-ship missiles, three unmanned aerial vehicles (UAV), and three weapons storage containers in… pic.twitter.com/9K4d5rVqeP

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2024