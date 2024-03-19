سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يقول إنه دمر صواريخ وطائرات مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية- (تغريدة)

19 - مارس - 2024

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي أمس الاثنين إنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس أنها خلصت إلى أن الأسلحة “تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

(رويترز)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 19, 2024 الساعة 1:41 ص

    أمريكا تدافع عن هتلر الثاني.. للأسف..تدعم الإرهاب الهمجي الصهيوني الإجرامي البربري النازي …بسفك دماء البشر..وتدعي بإعطاء فتره اطول باستمرار الدمار. وهذه سياسيه النفاق والهلوسه..

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  2. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 19, 2024 الساعة 1:56 ص

    Will you please stop this satanic diabolic WAR… instead to take part in this humanitarian catastrophe

    رد

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