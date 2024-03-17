الجيش الأمريكي يقول إنه دمر مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

واشنطن :قال الجيش الأمريكي إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن أمس السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

(رويترز)