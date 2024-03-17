الجيش الأمريكي يقول إنه دمر مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

عاجل.. صحيفة إسرائيلية.. سقوط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة في طبريا ومحيطها
عاجل.. “حزب الله” يعلن قصف مستوطنة كريات آتا برشقة صواريخ من نوع “فادي1”
عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار في طبريا والجليل وهضبة الجولان المحتلة
واشنطن :قال الجيش الأمريكي إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن أمس السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.
(رويترز)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ