سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات أطلقها الحوثيون في اليمن ولا تقارير عن إصابات أو أضرار

29 - مارس - 2024

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واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش تمكن من تدمير 4 مسيرات بدون طيار أطلقها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية في منشور على إكس:” كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية  فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف”.

وأضافت ” تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 3:49 ص

    تحية كبيرة لأحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 4:32 ص

    حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور✌️ 🇵🇸✌️🇵🇸

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 4:41 ص

    جيش أمريكي حاقد غادر جبان لا يستأسد إلا على الشعوب العربية والإسلامية هذي عقود وعقود وعقود الله يكسرهم كسرا لا جبر بعده أبدا أبدا أبدا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️🚀🚀🚀

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