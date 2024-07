الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات أطلقها الحوثيون في اليمن ولا تقارير عن إصابات أو أضرار

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش تمكن من تدمير 4 مسيرات بدون طيار أطلقها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية في منشور على إكس:” كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف”.

وأضافت ” تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

March 28 Red Sea

Between 6:00 and 10:56 p.m. (Sanaa time) on March 28, and for the second day in a row, United States Central Command successfully engaged and destroyed four unmanned aerial systems (UAS) launched by Iranian backed Houthi terrorists in Yemen. These UAS were aimed… pic.twitter.com/H50Br2wH37

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2024