الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون

واشنطن: قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إنه دمر أربع طائرات مسيرة طويلة المدى أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن الطائرات المسيرة “كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية” في البحر الأحمر.

March 27 Red Sea Update

TAMPA, Fla. – Between 2:00 and 2:20 a.m. (Sanaa time) on March 27, United States Central Command successfully engaged and destroyed four long-range unmanned aerial systems (UAS) launched by Iranian-backed Houthi terrorists in Yemen. These UAS were aimed… pic.twitter.com/EhJ9RDtMP9

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 27, 2024