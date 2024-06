الجيش الأمريكي يعلن إسقاط ثلاث مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر وتدمير 7 صواريخ كروز- (تدوينة)

واشنطن: أسقطت القوات الأمريكية ثلاث مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر الجمعة ودمرت سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربها أربع مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي.

ومنذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، معلنين أن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر الجمعة من “إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار”.

On Feb. 22, at approximately 5 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against four Iranian-backed Houthi unmanned aerial vehicles (UAV) and two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM) that were prepared to launch… pic.twitter.com/CzEHK29Ita

وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية دمرت “سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر”.

وأضافت أن تلك الضربات نفذت بين الساعة 12:30 ظهرًا و 7:15 مساءً بتوقيت صنعاء، وتم شنها دفاعا عن النفس.

وذكرت أن “سنتكوم رصدت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وحددت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

Feb. 23 Red Sea Update

On Feb. 23, between the hours of 12:30 p.m. and 7:15 p.m. (Sanaa Time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces destroyed seven Iranian-backed Houthi mobile anti-ship cruise missiles that were prepared to launch towards the Red Sea in self-defense.

CENTCOM… pic.twitter.com/5y70Xo7qpq

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 24, 2024