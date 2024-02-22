الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومسيرة حوثية

واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت “تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.
Feb. 21 Red Sea Rollup
On Feb. 21, between 12:00 a.m. and 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted four self-defense strikes against seven mobile Houthi Anti-Ship Cruise Missiles and one mobile Anti-Ship Ballistic Missile launcher that were… pic.twitter.com/SxSlZWLodK
— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 22, 2024
(رويترز)
لحماية لاسرائيل تجمعت اوربا و امريكا و خونة العرب
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥
على أمريكا العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥