سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومسيرة حوثية

22 - فبراير - 2024

حجم الخط
3

واشنطن:  قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت “تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول احسان الاسود:
    فبراير 22, 2024 الساعة 3:15 ص

    لحماية لاسرائيل تجمعت اوربا و امريكا و خونة العرب

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 22, 2024 الساعة 7:18 ص

      ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2024 الساعة 7:18 ص

    على أمريكا العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥

    رد

أخبار ذات صلة

الجيش الأمريكي: دمرنا موقعي رادار للحوثيين في اليمن
3 - يوليو - 2024
القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط خمس مسيرات هجومية تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر
28 - فبراير - 2024
القوة متعددة الجنسيات تشن ضربات إضافية ضد جماعة الحوثي في اليمن
26 - فبراير - 2024
هجوم أمريكي بريطاني على محافظة الحديدة.. وجماعة الحوثي تستهدف ناقلة بضائع متجهة إلى ميناء عدن
21 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية