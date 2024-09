الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومسيرة حوثية

واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت “تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

Feb. 21 Red Sea Rollup

On Feb. 21, between 12:00 a.m. and 6:45 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted four self-defense strikes against seven mobile Houthi Anti-Ship Cruise Missiles and one mobile Anti-Ship Ballistic Missile launcher that were… pic.twitter.com/SxSlZWLodK

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 22, 2024