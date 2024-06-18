سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 9 طائرات مسيرة للحوثيين في آخر 24 ساعة

18 - يونيو - 2024

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على إكس إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

(رويترز)

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