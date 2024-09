الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 9 طائرات مسيرة للحوثيين في آخر 24 ساعة

واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على إكس إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.

June 18 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed eight Iranian-backed Houthi uncrewed aerial systems (UAS) in a Houthi controlled area of Yemen.



Additionally, partner forces successfully destroyed one…

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2024