الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ ضربات ضد طائرتين مسيرتين في اليمن

واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بعدما “شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

ولم توضح القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كانت الضربات قد نجحت.

Mar. 6 Red Sea Update

At approximately 7:14 p.m. (Sanaa Time), United States Central Command conducted self-defense strikes against two unmanned aerial vehicles in a Houthi controlled area of Yemen that presented an imminent threat to merchant vessels and U.S. Navy ships in the… pic.twitter.com/Wv6AXMYNll

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2024