سياسة | دولي

الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ ضربات ضد طائرتين مسيرتين في اليمن

7 - مارس - 2024

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واشنطن: قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بعدما “شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

ولم توضح القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كانت الضربات قد نجحت.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 4:18 ص

    أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا بدعم الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕🔥👹

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