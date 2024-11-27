سياسة | عربي | سوريا

الجيش الأمريكي يقول إنّه قصف في سوريا هدفا مرتبطا بمجموعة “تدعمها إيران”- (تدوينة)

27 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء، أنّه قصف في سوريا مستودع أسلحة تابعا لمجموعة “تدعمها إيران”، وذلك ردّا على هجوم استهدف القوات الأمريكية الإثنين.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إنّه “تمّ تنفيذ الضربة ردّا على هجوم مرتبط بإيران تمّ تنفيذه في اليوم السابق ضد القوات الأمريكية في سوريا”.

(أ ف ب)

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