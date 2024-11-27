الجيش الأمريكي يقول إنّه قصف في سوريا هدفا مرتبطا بمجموعة “تدعمها إيران”- (تدوينة)

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء، أنّه قصف في سوريا مستودع أسلحة تابعا لمجموعة “تدعمها إيران”، وذلك ردّا على هجوم استهدف القوات الأمريكية الإثنين.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إنّه “تمّ تنفيذ الضربة ردّا على هجوم مرتبط بإيران تمّ تنفيذه في اليوم السابق ضد القوات الأمريكية في سوريا”.

قوات القيادة المركزية الأميركية تقوم بضرب هدف مدعوم ايرانيا في سورية ردا على هجوم على أفراد أميركيين

اليوم، 26 نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضد منشأة تخزين أسلحة تابعة لميليشيات موالية لإيران في سورية. تأتي الضربة… pic.twitter.com/SK2T2OgVWD — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 26, 2024

(أ ف ب)