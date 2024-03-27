الجيش الأمريكي ينفي قصف شرق سوريا

واشنطن- “القدس العربي”: نفى الجيش الأمريكي أنه قصف شرق سوريا في وقت متأخر من ليلة الإثنين أو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أن اتهمت وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري وإيران واشنطن بشن هجوم.

وقالت نائبة السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ للصحافيين: “لم ننفذ غارات جوية في سوريا الليلة الماضية”.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية، الثلاثاء، إن قصفًا أمريكيًا فجرًا أدى إلى مقتل سبعة جنود على الأقل، وأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني ومدني واحد.

وذكرت وسائل الإعلام، أيضًا، أن 19 جنديًا آخر و13 مدنيًا على الأقل أصيبوا في غارات استهدفت مناطق سكنية ومواقع عسكرية في محافظة دير الزور.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مستشارًا للحرس الثوري الإيراني – الموجود في البلاد لمساعدة نظام بشار الأسد قُتل في التفجيرات.

ويبدو أن الهجمات على القوات الأمريكية قد تراجعت منذ الهجوم على قاعدة البرج (22) في الأردن ، لكن الاتهامات الجديدة التي وجهتها سوريا وإيران تشير إلى تصاعد التوتر في المنطقة.