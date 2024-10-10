الجيش الأوكراني: دمّرنا مستودعا في جنوب روسيا يضم 400 طائرة مسيرة إيرانية

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء، أنّه دمّر مستودعا في جنوب روسيا يضمّ حوالي 400 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وقال الجيش في منشور على تطبيق تلغرام إن قواته “هاجمت مستودعا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية، يضم حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية كانت مخزّنة هناك”.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويُعتقد أنها التقطت في المنطقة كرة لهب ضخمة تضيء عتمة الليل وتليها سلسلة انفجارات.

أفادت تقارير أن صواريخ كروز الأوكرانية من طراز R-360 نبتون دمرت منشأة تخزين طائرات بدون طيار روسية من طراز جيران في كراسنودار. يقول الجيش الأوكراني إنه دمر 400 طائرة بدون طيار. pic.twitter.com/d3qusrY4Lp — Arab-Military (@ashrafnsier) October 9, 2024

وأضاف الجيش أنّ “تدمير القاعدة المخصّصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير قدرة المحتل الروسي على ترويع المدنيين في المدن والقرى الأوكرانية”.

وتقع منطقة كراسنودار في شرق شبه جزيرة القرم الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود والتي ضمّتها روسيا إليها في 2014.

وتبعد هذه المنطقة حوالي 150 كلم من خطوط الجبهة الأمامية الأوكرانية.

وشاهد، طائرة مفخخة إيرانية بدون طيار استخدمتها موسكو على نطاق واسع منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

ولم تعلّق روسيا في الحال على هذه الأنباء، لكنّ السلطات المحلية في كراسنودار أفادت باندلاع “حريق في مستودع” تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع.

وأضافت على تطبيق تلغرام: “بحسب المعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا”.

(أ ف ب)