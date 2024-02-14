الجيش الأوكراني يؤكد “تدمير” سفينة حربية روسية قبالة القرم- (فيديوهات)

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه “دمر” سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وقالت هيئة أركان الجيش عبر تلغرام “دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة إنزال كبيرة (سيزار كونيكوف)”.

وفي لقطات نشرتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تظهر كرة نار وأعمدة دخان تتصاعد مما بدا أنه سفينة.

And the ruzzian navy lost another ship! What landing ship Caesar Kunikov doin? pic.twitter.com/ZGKHPY9RHT — #WeAreNAFO_SOFFella-R09 🇳🇱❤️🇺🇦🫡🦈(parody) (@Altwin_R09) February 14, 2024

وأضاف المصدر “هاجمت مسيّرات بحرية هجومية من طراز ماغورا في5 سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة مؤقتا قرب مدينة ألوبكا”.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية “فوق مياه البحر الأسود” قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

BREAKING: Ukraine releases video proving it used a naval drone swarm to strike and sink the 112 meter long Russian Ropucha-class landing ship Caesar Kunikov this morning. The ship capsized after several hits and quickly sunk The crew was around 50 men pic.twitter.com/OM7AIPHSeS — Visegrád 24 (@visegrad24) February 14, 2024

وتستهدف أوكرانيا بالمسيّرات والصواريخ القرم بشكل كثيف منذ الصيف.

‼️ Russian Big Landing Ship (BLS) "Caesar Kunikov" attacked in the Black Sea This was reported by Ukrainian and Russian media. According to the Ukrainian media, the ship was sunk, but there is no confirmation of this information yet. Telegram channel "Crimean wind" published… pic.twitter.com/Fh09of5BHf — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2024

وتؤكد أوكرانيا أن هجماتها عطلت ثلث سفن اسطول البحر الأسود الروسي منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022 فيما تسعى لحماية طرق الشحن البحري ومنع هجمات من البحر.

وفيما تسجل الجبهة على الأرض جمودا منذ سنة تقريبا، تفيد أوكرانيا أنها وضعت روسيا في موقع الدفاع في البحر الأسود الذي يعتبر ممرا حيويا للصادرات الأوكرانية.

(أ ف ب)