الجيش الأوكراني يؤكد “تدمير” سفينة حربية روسية قبالة القرم- (فيديوهات)

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه “دمر” سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وقالت هيئة أركان الجيش عبر تلغرام “دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة إنزال كبيرة (سيزار كونيكوف)”.

وفي لقطات نشرتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تظهر كرة نار وأعمدة دخان تتصاعد مما بدا أنه سفينة.

And the ruzzian navy lost another ship! What landing ship Caesar Kunikov doin? pic.twitter.com/ZGKHPY9RHT

وأضاف المصدر “هاجمت مسيّرات بحرية هجومية من طراز ماغورا في5 سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة مؤقتا قرب مدينة ألوبكا”.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية “فوق مياه البحر الأسود” قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

BREAKING:

Ukraine releases video proving it used a naval drone swarm to strike and sink the 112 meter long Russian Ropucha-class landing ship Caesar Kunikov this morning.

The ship capsized after several hits and quickly sunk

The crew was around 50 men pic.twitter.com/OM7AIPHSeS

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 14, 2024