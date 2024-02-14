سياسة | دولي

الجيش الأوكراني يؤكد “تدمير” سفينة حربية روسية قبالة القرم- (فيديوهات)

14 - فبراير - 2024

سفينة الإنزال التابعة للبحرية الروسية سيزار كونيكوف في البحر الأسود

حجم الخط
0

كييف: أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه “دمر” سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وقالت هيئة أركان الجيش عبر تلغرام “دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة إنزال كبيرة (سيزار كونيكوف)”.

وفي لقطات نشرتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تظهر كرة نار وأعمدة دخان تتصاعد مما بدا أنه سفينة.

وأضاف المصدر “هاجمت مسيّرات بحرية هجومية من طراز ماغورا في5 سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة مؤقتا قرب مدينة ألوبكا”.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية “فوق مياه البحر الأسود” قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتستهدف أوكرانيا بالمسيّرات والصواريخ القرم بشكل كثيف منذ الصيف.

وتؤكد أوكرانيا أن هجماتها عطلت ثلث سفن اسطول البحر الأسود الروسي منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022 فيما تسعى لحماية طرق الشحن البحري ومنع هجمات من البحر.

وفيما تسجل الجبهة على الأرض جمودا منذ سنة تقريبا، تفيد أوكرانيا أنها وضعت روسيا في موقع الدفاع في البحر الأسود الذي يعتبر ممرا حيويا للصادرات الأوكرانية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روسيا تؤكد اعتراض 35 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وبحر آزوف
5 - ديسمبر - 2023
روسيا تعلن صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر بشرية على محور كراسني ليمان
10 - أكتوبر - 2023
أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 279 ألفا و440 جنديا منذ بداية الحرب
3 - أكتوبر - 2023
هجوم روسي “كبير” على أوديسا وموسكو تسقط مسيّرات أوكرانية عدة- (صور وفيديو)
25 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية