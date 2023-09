الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم- (فيديو)

كييف: أكد الجيش الأوكراني الخميس استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها.

وقال الجهاز الإعلامي في الجيش عبر تلغرام “ليلة 21 أيلول/ سبتمبر، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة مؤقتا للاحتلال”.

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني “اس بي يو” الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات “ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين”.

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة “تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية” واستخدمت أيضا صواريخ نبتون.

وأكد أن “المحتلين لا يمكن أن يشعروا بالأمان في شبه الجزيرة المحتلة”.

The Security Service of Ukraine and Ukrainian Naval Forces launched a large-scale strike on Saki military airfield in occupied Crimea last night – Suspilne, citing sources in SSU.

At least 12 combat aircraft (Su-24 and Su-30) were at the airfield, as well as a Pantsir missile… pic.twitter.com/Sc728YoauQ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 21, 2023