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الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم- (فيديو)

منذ 15 دقيقة

جندي أوكراني بجانب نظام إطلاق صواريخ

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كييف: أكد الجيش الأوكراني الخميس استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها.

وقال الجهاز الإعلامي في الجيش عبر تلغرام “ليلة 21 أيلول/ سبتمبر، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة مؤقتا للاحتلال”.

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني “اس بي يو” الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات “ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين”.

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة “تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية” واستخدمت أيضا صواريخ نبتون.

وأكد أن “المحتلين لا يمكن أن يشعروا بالأمان في شبه الجزيرة المحتلة”.

ومن جانبه، كتب أوليج كريوتشكوف مستشار رئيس الإدارة المحلية المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف على تيليغرام الخميس أن القوات الروسية أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية التي حاولت مهاجمة قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 02,15 (23,15 ت غ الأربعاء) إنّ “الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم”، مشيرة إلى أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب).

وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد موسكو أنها أسقطت 22 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، والبحر الأسود ومناطق روسية أبرزها بيلغورود وأوريول.

(وكالات)

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