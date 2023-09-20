الجيش الأوكراني يستهدف موقعا لقيادة الأسطول الروسي في القرم

كييف: قال الجيش الأوكراني، إن قواته هاجمت موقعا لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم صباح اليوم الأربعاء.

ولم يذكر الجيش تفاصيل باستثناء قوله إن الهجوم نجح. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الذي نصبته موسكو إنه جرى إحباط هجوم صاروخي على المدينة.

وتكثف كييف هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا وضمتها في 2014، وذلك في ظل مواصلة القوات الأوكرانية هجومها المضاد الذي بدأ قبل نحو أربعة أشهر.

وذكرت أوكرانيا أن سلسلة من الهجمات على شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا بسفينتي دورية روسيتين ودمرت منظومة دفاع جوي متقدمة.

وقال أندريه يوسوف المسؤول بالمخابرات الحربية الأوكرانية في تعليقات بثها التلفزيون إن هجوم اليوم الأربعاء عمل مخطط له.

وأفادت قنوات من شبه جزيرة القرم على تطبيق تلغرام للتراسل بوقوع انفجارات في شبه الجزيرة وشاركت صورا تظهر دخانا كثيفا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الصور.

وقال رازفوجاييف على تلغرام إن روسيا أسقطت عدة طائرات مسيرة بالقرب من المدينة وإنها “صدت هجوما صاروخيا”.

(رويترز)