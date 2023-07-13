سياسة | دولي

الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على بعض المساحات الجديدة في زابوريجيا

منذ ساعة واحدة

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كييف: أعلن الجيش الأوكراني أنه حقق مكاسب جديدة، من حيث السيطرة على بعض المساحات من الاراضي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبي البلاد، جنوب شرق مدينة أوريكيف.

وأعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أندريه كوفاليف، الخميس، أن الوحدات الأوكرانية تتحرك في المواقع الجديدة.

وأضاف أن الخصم الروسي يستمر في “المقاومة القوية”، وجمع الاحتياطيات، دون أن يقدم المزيد من المعلومات الأكثر تفصيلا.

وفي شرق أوكرانيا، تستمر القوات الأوكرانية في تقدمها جنوب باخموت المحاصرة التي تسيطر عليها روسيا، بحسب ما قاله كوفاليف.

وأفاد بتحقيق نجاحات جزئية في باخموت.

وفي الوقت نفسه، تصدت قوات كييف لهجمات شنتها القوات الروسية في منطقة دونيتسك، في ليمان وأفدييفكا ومارينكا، وأيضا بالقرب من كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وأفادت تقارير بأن سلاح الجو الروسي نفذ عشرات الهجمات.

وليس من الممكن التحقق من المعلومات الواردة من منطقة الحرب بشكل مستقل.

(د ب أ)

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