الجيش الأوكراني يعلن تدمير 17 مسيّرة روسية

كييف (أوكرانيا): أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أن دفاعاته دمّرت 17 من 22 مسيّرة روسية أطلقت ليلا.

وقال سلاح الجو على حسابه على “تلغرام” إن الهجمات انطلقت من ثلاثة أماكن مختلفة على مدى أكثر من خمس ساعات ونصف.

وأضاف أن المسيّرات وهي من طراز “شاهد” الإيرانية الصنع، أطلقت باتجاه مناطق ميكولاييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.

وتابع “وفقا لنتائج العمليات القتالية ليلا، دمّرت الدفاعات المضادة للطائرات 17 من 22 (طائرة) شاهد-136/131+ للعدو”.

ولم يعلن سلاح الجو ما إذا كانت الهجمات تسبّبت بأضرار أو خسائر بشرية ولا عن مواقع تدمير المسيرات.

منذ انسحاب روسيا من اتفاق برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، صعّدت موسكو هجماتها على بنى تحتية أوكرانية لتصدير الحبوب في منطقتي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين في الأشهر القليلة الماضية.

وعزّزت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات مراقبة مجالها الجوي عقب هجمات روسية متكرّرة على مرافئ وبنى تحتية أوكرانية على نهر الدانوب الذي يمثل الحدود بين البلدين.

وعُثر على شظايا مسيّرات تشبه تلك التي تستخدمها روسيا على الأراضي الرومانية للمرة الثالثة، على ما قال حلف شمال الأطلسي الأربعاء.

(أ ف ب)