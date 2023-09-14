سياسة | دولي | أوروبا

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 17 مسيّرة روسية

منذ ساعتين

حجم الخط
1

كييف (أوكرانيا): أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أن دفاعاته دمّرت 17 من 22 مسيّرة روسية أطلقت ليلا.

وقال سلاح الجو على حسابه على “تلغرام” إن الهجمات انطلقت من ثلاثة أماكن مختلفة على مدى أكثر من خمس ساعات ونصف.

وأضاف أن المسيّرات وهي من طراز “شاهد” الإيرانية الصنع، أطلقت باتجاه مناطق ميكولاييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.

وتابع “وفقا لنتائج العمليات القتالية ليلا، دمّرت الدفاعات المضادة للطائرات 17 من 22 (طائرة) شاهد-136/131+ للعدو”.

ولم يعلن سلاح الجو ما إذا كانت الهجمات تسبّبت بأضرار أو خسائر بشرية ولا عن مواقع تدمير المسيرات.

منذ انسحاب روسيا من اتفاق برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، صعّدت موسكو هجماتها على بنى تحتية أوكرانية لتصدير الحبوب في منطقتي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين في الأشهر القليلة الماضية.

وعزّزت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات مراقبة مجالها الجوي عقب هجمات روسية متكرّرة على مرافئ وبنى تحتية أوكرانية على نهر الدانوب الذي يمثل الحدود بين البلدين.

وعُثر على شظايا مسيّرات تشبه تلك التي تستخدمها روسيا على الأراضي الرومانية للمرة الثالثة، على ما قال حلف شمال الأطلسي الأربعاء.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الحوار المتمدن:
    سبتمبر 14, 2023 الساعة 11:28 ص

    ورقية؟

    رد

أخبار ذات صلة

روسيا تعلن تدمير مسيرات بحرية في البحر الأسود وتدمير مركز لقيادة الجيش الأوكراني في دونيتسك
منذ ساعة واحدة
فون دير لاين: سيُسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون تقديم طلب لجوء
13 - سبتمبر - 2023
زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا ربما تحسم الحرب في أوكرانيا
13 - سبتمبر - 2023
الساحل الإفريقي: الأزمات تحرم 89 مليون طفل من المدارس.. القارة قد تخسر جيلاً بالكامل
12 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية