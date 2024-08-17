الجيش الأوكراني يعلن تقدمه داخل “كورسك” الروسية

كييف: أعلن رئيس الأركان العامة الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أن قواته أحرزت الجمعة تقدماً يتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات في نقاط مختلفة من منطقة كورسك الحدودية الروسية.
وبحسب بيان نشرته هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أطلع سيرسكي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية والعمليات في منطقة كورسك.
وقال سيرسكي خلال اتصال مرئي مع زيلينسكي إن الوحدات الأوكرانية المهاجمة في كورسك “أحرزت تقدما يتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات في أماكن مختلفة باتجاه جهة العدو”.
وأشار إلى أن الاشتباكات مستمرة على طول خط المواجهة بأكمله، وأن الوضع تحت السيطرة بشكل عام.
وأعرب عن أمله في أسر عدد كبير من الجنود الروس خلال المعارك.
وتابع: “مستمرون في ملء صندوقنا المخصص لتبادل الأسرى (مع روسيا)”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال نيكولاي باتروشيف نائب الرئيس الروسي، في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” المحلية، إن أوكرانيا خططت للعملية العسكرية في منطقة كورسك بالتعاون مع الغرب.
وذكَّر باتروشيف بأن الغرب قدَّم الدعم لأوكرانيا وأرسل أسلحة ومدربين عسكريين إليها.
وقال إن التخطيط للعملية في كورسك كان “بمشاركة الناتو والمخابرات الغربية”.
وأطلقت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس/ آب الجاري، عملية واسعة النطاق على كورسك، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي.
وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك، على خلفية الهجوم الأوكراني.
وعقب الهجوم الأوكراني، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزير الدفاع، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ورئيس هيئة الأركان، بشأن الوضع في كورسك، وطالب الحكومة بتوفير الدعم للمدنيين المتضررين.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في شؤونها”.
(الأناضول)
فخار يطبش بعضه…كللهم اعداء
اكرانيا تجاوزت الخطوط الحمراء والهدف غير المعلن بالنسبه لاكرانيا وضع اليد. على محطة كورسك النوويه لغايات الضغط على الروس في اي مفاوضات لدفعهم للتخلي عن محطة زاباروجيا والانسحاب من الاراضي الاكرانيه بالمقابل ودفع الروس مجبرين على التنازل في حال تم الاستيلاء على محطه كورسك وكماتشير تقاريرمن روسيا فان الاكرانيين يخططون للهجوم بقنابل مشعه نوويه في المحطه واتهام روسيا والخوف ان تخرج الامور عن السيطرة فاكرانيا التي لم تبلغ الحلفاء ليست على تردد في مهاجمه المحطتين عندها ستكون كورسك كما قال بايدن مشكله حقيقيه والجانب الروسي يتخوف من نفس السيانريو في بيلغورود عندها فان زعبم الكرملين سبكون في اصعب وضع وهنا لا استبعد تغييرات في القيادات العسكريه. وطلب الاحتياط وتجهبز جيش شعبي يتولى حمايه النقاط الحدودبه الساخنه وتامين المحطه النوويه فالتقدم البطيء في الشرق يمكن ان بزداد بطء في حال استمر التوغل الاكراني والدفع بالويه جدبده وعمل الدفاعات فالدفاع اثبت نجاعته كوسيله افضل من الهجوم لالحاق الخسائر وهذا بتطلب وضع خطط على الارض قبل ان يتوسع التوغل الاكراني وانا على يقين بان الرئيس بوتين سيدفع بالمزيد من القوات وستكون كورسك مفرمه اللحم التى ستكون اشد قوه من معركه باخموت