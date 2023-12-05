الجيش الإسرائيلي أطلق 100 ألف قذيفة مدفعية على غزة منذ 27 أكتوبر

القدس: كشف الجيش الإسرائيلي النقاب، الثلاثاء، عن إطلاقه أكثر من 100 ألف قذيفة مدفعية على غزة منذ بداية الحرب البرية أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال في تصريح مكتوب: “تم إطلاق ما يزيد على 100 ألف قذيفة مدفعية منذ بدء المناورة البرية”.

وأضاف: “ألوية النيران التابعة لسلاح المدفعية تلعب دورا مركزيا في القتال في قطاع غزة منذ أول أيام الحرب، كونها توفر غطاء مكثفا من النيران للقوات المشاركة في المناورة البرية في قطاع غزة”.

وتابع: “تتيح ألوية النيران تقدم القوات البرية، وتزيل التهديدات عن قواتنا وتقضي على العدو من خلال إطلاق نيران المدفعية خلال الاشتباكات”.

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “قوات اللواء 162 تعمل في منطقة جباليا (شمال قطاع غزة)، وذلك بعد أن استكملت مرحلة تطويق المخيم”.

وأضاف: “قوات احتياط تابعة للواء 551 ووحدة 13 للكوماندوز البحري، دهمت مبنى غرفة عمليات الأمن العام التابع لمنظمة حماس في جباليا، حيث تم رصد وسائل استطلاع وسيطرة، ووسائل قتالية وخرائط”، وفق قوله.

ولم تعلق “حماس” فورا على بيان الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)