سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي أطلق 100 ألف قذيفة مدفعية على غزة منذ 27 أكتوبر

5 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
2

القدس: كشف الجيش الإسرائيلي النقاب، الثلاثاء، عن إطلاقه أكثر من 100 ألف قذيفة مدفعية على غزة منذ بداية الحرب البرية أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال في تصريح مكتوب: “تم إطلاق ما يزيد على 100 ألف قذيفة مدفعية منذ بدء المناورة البرية”.

وأضاف: “ألوية النيران التابعة لسلاح المدفعية تلعب دورا مركزيا في القتال في قطاع غزة منذ أول أيام الحرب، كونها توفر غطاء مكثفا من النيران للقوات المشاركة في المناورة البرية في قطاع غزة”.

وتابع: “تتيح ألوية النيران تقدم القوات البرية، وتزيل التهديدات عن قواتنا وتقضي على العدو من خلال إطلاق نيران المدفعية خلال الاشتباكات”.

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “قوات اللواء 162 تعمل في منطقة جباليا (شمال قطاع غزة)، وذلك بعد أن استكملت مرحلة تطويق المخيم”.

وأضاف: “قوات احتياط تابعة للواء 551 ووحدة 13 للكوماندوز البحري، دهمت مبنى غرفة عمليات الأمن العام التابع لمنظمة حماس في جباليا، حيث تم رصد وسائل استطلاع وسيطرة، ووسائل قتالية وخرائط”، وفق قوله.

ولم تعلق “حماس” فورا على بيان الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سيد:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 12:49 م

    لم يطلق وحده، بل كل من زوده بالذخيرة والمعلومات الاستخبارية و القيادة,,,

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 1:58 م

    ما مجموع ما أطلق في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والله يعجل بزوال دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان 🇵🇸🤕🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: “قتال مكثف” في عمق خان يونس
26 - يناير - 2024
“القدس العربي” تسرد قصة الاجتياح الأخير لغزة: جنود الاحتلال استخدموا المعتقلين دروعا بشرية وبينهم من تحدث بالإنكليزية والإسبانية
23 - يناير - 2024
جيش الاحتلال يعاود اجتياح مناطق واسعة في غزة.. وشهود عيان لـ“القدس العربي”: نخشى تكرار عمليات الإعدام الميداني
19 - يناير - 2024
“القدس العربي” تنقل معاناة المحاصرين وسط غزة: “نقترب من الموت جوعا” والطيران الحربي يستهدف كل من يتحرك
9 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية