الجيش الإسرائيلي: أقمنا منطقة نحظى بها “بحرية الحركة في الأجواء” من غرب إيران إلى طهران

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن حملته الجوية المتواصلة سمحت له بتحقيق “حرية الحركة في الأجواء” من غرب إيران وصولا إلى طهران، حيث شنّت سبعون طائرة حربية ضربات خلال الليل.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين “أقمنا منطقة نحظى بها بحرية الحركة في الأجواء من غرب إيران وصولا إلى طهران.. لم تعد طهران بمأمن” مضيفا أن سلاح الجو “شن ضربات واسعة شاركت فيها أكثر من 70 طائرة مقاتلة على أهداف في طهران”.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنّ هذه المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات إسرائيلية في “هذا المجال الجوي بالتحديد”، موضحا أنّها تتحرّك الآن “بحرية فوق طهران”.

وأضاف “هذه أيضا أعمق عملية اختراق نقوم بها داخل الأراضي الإيرانية حتى الآن”، مؤكدا أنّ “الوصول إلى طهران يحمل دلالات استراتيجية وعملياتية كبيرة”.

وتقع العاصمة الإيرانية على بعد حوالى 450 كيلومترا عن الحدود مع العراق.

أطلقت إسرائيل الجمعة هجوما غير مسبوق على إيران، حيث استهدفت حوالى 200 موقع عسكري ونووي، وفقا لديفرين. كما أسفرت الضربات عن مقتل قادة عسكريين، وعلماء نوويين ومسؤولين كبار آخرين.

(أ ف ب)