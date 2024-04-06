سياسة | دولي

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بـ”جراح خطيرة” وسط قطاع غزة- (تدوينة)

6 - أبريل - 2024

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القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة جنديين اثنين “بجراح خطيرة” في معارك وسط قطاع غزة، ما يرفع إجمالي المصابين في صفوفه إلى 3 آلاف و193 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه بمنصة “إكس”.

وقال الجيش: “أصيب جنديان من الجيش من الكتيبة 46 في اللواء 401، صباح اليوم (السبت) بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

ولم يذكر الجيش تفاصيل المنطقة التي أصيب فيها الجنديين.

ومنذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، أصيب 3 آلاف و193 جنديًا إسرائيليًا، من بينهم ألف و552 أصيبوا منذ بداية الحرب البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

كما قتل منذ بداية الأحداث 600 جندي، من بينهم 256 منذ بداية المعارك البرية، وفق إحصائيات رسمية للجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 10:18 م

    الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى وألوية صلاح الدين والمجاهدين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجنين و العرين و كتيبة طولكرم وطوباس والقدس الشرقية و الأقصى المبارك يا مبارك في هذا الشهر المبارك ✌️🇵🇸✌️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 10:20 م

    انهزام جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة أمام أحرار الكتائب والقسام و السرايا والمجاهدين، والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸

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