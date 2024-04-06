الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين بـ”جراح خطيرة” وسط قطاع غزة- (تدوينة)

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة جنديين اثنين “بجراح خطيرة” في معارك وسط قطاع غزة، ما يرفع إجمالي المصابين في صفوفه إلى 3 آلاف و193 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه بمنصة “إكس”.

وقال الجيش: “أصيب جنديان من الجيش من الكتيبة 46 في اللواء 401، صباح اليوم (السبت) بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

שני לוחמי צה”ל מגדוד 46, חטיבה 401, נפצעו הבוקר באורח קשה במרכז רצועת עזה.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 6, 2024

ولم يذكر الجيش تفاصيل المنطقة التي أصيب فيها الجنديين.

ومنذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، أصيب 3 آلاف و193 جنديًا إسرائيليًا، من بينهم ألف و552 أصيبوا منذ بداية الحرب البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

كما قتل منذ بداية الأحداث 600 جندي، من بينهم 256 منذ بداية المعارك البرية، وفق إحصائيات رسمية للجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)