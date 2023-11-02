الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة بجروح خطيرة عند الحدود المصرية

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة إحدى مجنداته بجروح خطيرة، الخميس، عند الحدود المصرية.

وقال في تغريدة على منصة “اكس”: “أصيبت جندية من كتيبة كراكال في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية في منطقة لواء باران” عند الحدود المصرية.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الحادث.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عملية أطلقها الجيش الإسرائيلي باسم “السيوف الحديدية”، ومواصلته منذ 27 يوما حربا مدمرة على مناطق عديدة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف في ظل حصار مشدد تفرضه على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.

(الأناضول)