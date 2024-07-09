سياسة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 11 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية 

منذ ساعة واحدة

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القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط
كشفت معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة 11 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 8 أصيبوا إثر المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة.
ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي وصل إلى 4125، ارتفاعا من 4114 تم رصدهم أمس.
وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 11 جنديا، قال الجيش إن “8 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة”، دون تحديد مواقع إصابة البقية.
وفي السياق، أفادت معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن 2105 جنديا وضابطا أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، منذ اندلاعها في 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 2097 تم رصدهم أمس.
وطبقا للمعطيات فإن 680 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 324 بالمعارك البرية في غزة.
ويواجه الجيش الإسرائيلي عادة انتقادات بإخفاء العدد الفعلي لقتلاه ومصابيه من الجنود والضباط إثر الحرب الجارية.
وبالتزامن مع المعارك المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وعناصر الجيش الإسرائيلي في عدة محاور داخل قطاع غزة، تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل توترات مستمرة إثر مواجهات حدودية أبرزها مع “حزب الله”، الذي يستخدم المسيرات وصواريخ الكاتيوشا في استهداف مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)

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