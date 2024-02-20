الجيش الإسرائيلي: إصابة 46 جنديا خلال 24 ساعة في معارك غزة

القدس: أفادت معطيات نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة 46 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، الثلاثاء، فقد ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2984 ارتفاعا من 2938 يوم أمس الاثنين.

وبذلك يكون 46 جنديا من عناصر الجيش الإسرائيلي أصيبوا منذ الاثنين.

ولفت إلى أن بين الجرحى 1396 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعا من 1373 أمس الاثنين، منهم 279 أصيبوا بجروح خطيرة و469 بجروح متوسطة و648 بجروح طفيفة.

واستنادا الى معطيات الجيش الإسرائيلي فإن 345 جنديا وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 37 بحالة خطيرة و227 متوسطة و81 طفيفة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 575 بينهم 237 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر من الشهر نفسه.

وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأناضول)