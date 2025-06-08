الجيش الإسرائيلي: استهداف عضو في “حماس” بجنوب سوريا

مقاتلة إسرائيلية تطلق صاروخًا أثناء تحليقها فوق منطقة قريبة من دمشق في 30 أبريل 2025. ا ف ب

القاهرة: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه وجّه ضربة استهدفت أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب سوريا.

(رويترز)