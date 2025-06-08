الجيش الإسرائيلي: استهداف عضو في “حماس” بجنوب سوريا

مقاتلة إسرائيلية تطلق صاروخًا أثناء تحليقها فوق منطقة قريبة من دمشق في 30 أبريل 2025. ا ف ب
القاهرة: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه وجّه ضربة استهدفت أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب سوريا.
(رويترز)
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هه الجيش الأكثر قذارة ونازية في العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة وزرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ظلما وعدوانا وبقوة الحديد والنار معشر الفجار الأشرار الصهاينة الملاعين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
هه الجيش الأكثر قذارة ونازية في العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة وزرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ظلما وعدوانا وبقوة الحديد والنار معشر الفجار الأشرار الصهاينة الملاعين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀