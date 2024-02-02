سياسة | عربي | فلسطين

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من قطاع غزة

منذ 51 دقيقة

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض مسيرة قال إنها أطلقت من قطاع غزة تجاه الجنوب خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان: “اعترض جنود الدفاع الجوي بنجاح خلال ساعات الليل هدفًا جويًا مشبوهًا خرق الحدود من قطاع غزة، باتجاه جنوب البلاد”.

وأضاف: “تم تفعيل إنذار على تطبيق قيادة الجبهة الداخلية حسب السياسة المتبعة”.

بدورها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الحديث بشأن الهدف المشبوه يدور حول طائرة مسيرة.

من جهة ثانية، قال الجيش في بيانه إن “القتال” مستمر بقطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه انسحابه من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن القوات المناورة “مستمرة في عملها على مدار آخر 24 ساعة على تصفية مسلحين، وتدمير بنى تحتية معادية على أرض قطاع غزة، بالتعاون مع قوات سلاح الجو”.

(الأناضول)

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